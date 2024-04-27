В отделении онкогематологии Челябинской областной детской клинической больницы прошел День красоты для мам подопечных фонда «Искорка» и девушек, проходящих лечение.
Преображением занимаются специалисты индустрии красоты.
«В процессе подготовки нас порадовало большое количество откликов на волонтерство. Люди прониклись важностью праздника и весь вечер трудились, чтобы создать красоту», — делится организатор мероприятия в отделении Мария Зеленина.
Как отмечают организаторы мероприятия, День красоты для мам проходит раз в квартал.