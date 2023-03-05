День Катыша отмечают в народе 5 марта

Катаемся на горках и изо всех сил стараемся не заболеть

Сегодня, 5 марта, по народному календарю отмечают День Катыша. Наши верующие предки в этот день вспоминали христианского епископа и святителя Льва Катанского и в последний раз катались на горках. Подробнее о традициях и запретах этого праздника — в материале ИА «Первое областное».

Традиции и обряды

На Руси к этому дню почти полностью сходил снег, и детвора в последний раз каталась на горках, устраивая соревнования. Существовало поверье: кто дальше всех проедет, у того будет больше счастливых дней в жизни.

Наши предки проводили обряд на урожайность. Они просили у кузнеца несколько раскаленных углей и раскидывали их по периметру своего участка. Они верили, что это поможет избавить землю от происков нечистой силы, а также считали, что раскаленный уголь, словно огонь, прогревает землю для будущих всходов.

А еще на Руси считали, что те, кто заболеет в День Катыша, будут долго выздоравливать и даже могут умереть. Для того, чтобы узнать будущее больного, на ночь ему в подмышки клали куски хлеба. Если он засыхал, значит, больной скоро умрет.

Запреты

На Катыша нельзя смотреть в небо. Наши предки верили, что если человек увидит хоть одну падающую звезду, то скоро или он сам умрет, или кто-то из его близких.

Не следует в этот день начинать какие-то дела — все они будут неудачными.

А еще в День Катыша женщинам нельзя завивать волосы, в противном случае о них будут сплетничать. Мужчинам не следует подстригать бороду — это приведет к убытку и утратам.

Народные приметы

Ветер сменил направление — к оттепели.

Сухой март — к хорошему урожаю, дождливый — к неурожаю.

На Катыша пошел снег — к бедному году.

Пошел снег с дождем — к бурному разливу рек.