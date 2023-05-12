День Девяти целителей отмечают по народному календарю 12 мая

Кому следует молиться, чтобы избавиться от недугов

Сегодня, 12 мая, православные христиане почитают память девяти мучеников Кизических, которые в III веке нашей эры погибли за свою веру. В народе праздник называют Девять целителей. О ком идет речь, что запрещено делать в этот день, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».

Согласно преданию, девять мучеников Кизических, имена которых Руф, Феогнид, Филимон, Антипатр, Феостих, Артем, Феодот, Магн и Фавмасий, проповедовали о Христе в малоазийском городе Кизике, население которого было преимущественно языческим. По велению властей они были арестованы. Применяя различные пытки, от верующих требовали отказаться от Христа и принести жертвы языческим богам, однако они оставались непреклонны. Тогда было принято решение обезглавить их. Один из христиан выкупил их тела и похоронил за городом.

Спустя некоторое время в честь мучеников возвели храм, куда привезли их мощи. И тут начали твориться настоящие чудеса: прихожане, молившиеся им об исцелении, стали замечать, что они действительно выздоравливали. Известно, что после обращения к девяти мученикам некоторые жители Кизика исцелились от паралича, горячки, дизентерии и других болезней. С тех пор стало принято просить святых об исцелении, а также молиться им об окончании эпидемий.

Традиции праздника

В этот день принято собирать целебные травы, а затем заваривать их и пить. Также из таких отваров делают примочки.

Считается, что если в этот день выйти из дома и напитаться солнечным светом, то болезни не будут приходить на протяжении года.

Кроме того, в этот день над больными читают заговор от девяти болезней.

Запреты

Нельзя в этот день завидовать, иначе можно заболеть различными недугами.

Запрещено с головой окунаться в воду, иначе, как верили наши предки, водяной схватит за волосы и унесет в свое царство.

Не следует кому-то рассказывать о своих планах, иначе они могут не воплотиться.

Хозяйкам 12 мая запрещено просеивать муку, иначе они скоро ослепнут.

Народные приметы