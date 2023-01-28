Международный день без интернета: топ‑10 идей провести его нескучно

Самое время вспомнить о себе и своих хобби

Ежегодно в последнее воскресенье января отмечается Международный день без интернета. В этом году праздник выпадает на 29 января. Его цель — вырвать людей хотя бы на день из «всемирной паутины», чтобы они смогли насладиться реальной жизнью. Если вы не знаете, чем заняться без интернета, почитайте нашу подборку — мы предлагаем топ-10 идей, благодаря которым ваш день точно пройдет нескучно.

Идея № 1: уборка

Если в остальные дни вы никак не могли сконцентрироваться, чтобы прибраться в квартире и выкинуть ненужный хлам, то предстоящий праздник — самое время, чтобы сделать это.

Идея № 2: прогулка

Ваш день пройдет более чем интересно, если на улице вас не будут отвлекать уведомления из многочисленных чатов. Вы можете отправиться в другой конец города или даже за город, внимательно рассматривая по пути лица незнакомцев, здания и замечая что-то новое и наверняка вдохновляющее.

Идея № 3: общение с близкими

Несмотря на то что люди живут в одной квартире, бывает, что они совсем не общаются друг с другом, так как, даже возвращаясь домой после работы, погружены в свои онлайн-дела. День без интернета — самое время поговорить со своей семьей, узнать их ближе, а также позвонить своим родственникам — бабушкам, дедушкам, дядям и тетям.

Идея № 4: кулинария

Выходной день и отсутствие интернета — идеальное время для того, чтобы проявить фантазию и приготовить что-то простое, но вкусненькое, для чего не потребуется рецепт из интернета. А может быть, во время уборки вы найдете старую кулинарную книгу или приготовите что-то по старому бабушкиному рецепту.

Идея № 5: хобби

Если у вас не оставалось времени, чтобы поиграть на музыкальном инструменте, порисовать или посочинять стихи и рассказы, почему бы не сделать этого в Международный день без интернета?

Идея № 6: день красоты

Уделите образовавшееся свободное время себе: примите ванну, сделайте маникюр и педикюр, сходите в парикмахерскую, проведите оздоровительные или косметические процедуры. Или просто хорошенько выспитесь.

Идея № 7: перестановка в квартире

Если собственная квартира уже начала раздражать и хочется сменить обстановку — сделайте перестановку мебели. Шкаф, стол и диван на новых местах подарят ощущение, что вы находитесь не у себя дома.

Идея № 8: шопинг

Попробуйте составить в своей голове образы и найти эти вещи в магазинах. Уверены, вы справитесь не хуже, чем известные блогеры-дизайнеры. Также можно подобрать для интерьера интересные мелочи или просто купить вкусную еду, которую еще никогда не пробовали.

Идея № 9: книги

Свободный ото всех дел день — самое время прочитать любимую книгу, лежа на диване или сидя в кресле с чашечкой чая. Также можно отправиться в библиотеку и покопаться в старых изданиях или посетить книжный магазин в поисках захватывающих новинок. Кстати, посмотреть список интересных книг можно в нашей подборке.

Идея № 10: мероприятия

День без интернета можно провести, слушая живую музыку на концертах, смотря интересные фильмы в кинотеатрах на больших экранах, а также встречаясь с интересными людьми на разных мероприятиях. Мы как раз составили афишу мероприятий на эти выходные.