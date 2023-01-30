День Антона Перезимника отмечают 30 января по народному календарю

«Антонина — зиме половина», — говорили наши предки

Сегодня, 30 января, по народному календарю отмечается Антон Перезимник. В церкви почитают память преподобного Антония Великого. На Руси считали, что в этот день проходит первая половина зимы и наступает вторая. Подробнее о традициях праздника, его запретах, а также приметы — в материале ИА «Первое областное».

Традиции праздника

На Антона Перезимника крестьяне проверяли, хватит ли запасов корма для скота до весеннего Юрьего дня. Также наши предки освящали сено и молились преподобному Антонию о безопасности скота.

Кроме того, в этот день проводили обряды, чтобы защитить свои дома от нечистой силы. Для этого серпом чертили на снегу прямую линию поперек дорожки, которая вела во двор. А еще первый вышедший из дома шел задом наперед. Крестьяне считали, что нечистая сила решит, что хозяин вернулся домой, и отступит.

Запреты

По поверьям, на Антона Перезимника нельзя выходить из дома после захода солнца, иначе можно навлечь беду на себя и детей. Не следует сегодня совершать финансовые сделки: есть риск наткнуться на мошенника. Также 30 января нельзя рассказывать кому-то о своих планах на будущее, иначе они не сбудутся.

Приметы

Теплый день — предвестник ранней весны и удачной рыбалки.

Если день на Антона Перезимника пасмурный, 31 января будут сильные морозы.

Ночная облачная погода — будет хороший урожай зерна.

Снегопад на Антона Перезимника указывает на продолжительную зиму.

Безветренный и ясный день — к скорым морозам.