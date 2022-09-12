День Александра Сытника отмечают по народному календарю

Праздник тесно связан с князем Александром Невским

Сегодня, 12 сентября, православные отмечают перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника русской земли. В народе этот праздник называют днем Александра Сытника. Рассказываем, откуда пошло такое название, каковы традиции праздника, запреты и приметы.

В XIII веке князь Александр Невский одержал победу над шведами и рыцарями Ливонского ордена, не допустив захвата Новгородского и Псковского княжеств. Впоследствии русская церковь признала его главным защитником русской земли, и князь был признан святым.

12 сентября 1724 года при приказу Петра I мощи Александра Невского были перенесены в Санкт-Петербург в Свято-Троицкую Лавру, которая, по легенде, была возведена именно на том месте, где князь победил шведские войска.

Традиции

В этот день принято было накрывать богатые столы, устраивать пиры, собирать гостей. Обычно готовили сытную ячменную кашу на молоке, подавали свежий хлеб из зерна нового урожая и говорили: «Сытно с хлебом жить». Отсюда и появилось название праздника — Сытник.

На Александра Сытника крестьяне проводили заговоры и обряды на хорошие урожаи льна и ячменя в следующем году. На поле они оставляли несколько ячменных и льняных стеблей, завивали и после прочтения молитвы размещали в красном углу под иконами.

Также в этот день начинали проводить осенние посиделки. С 12 сентября молодежь по вечерам собиралась в одной из изб и за рукоделием рассказывали сказки, былины и пели песни.

Запреты

На Руси верили, что на Александра Сытника нельзя сплетничать и болтать попусту, поскольку у болтунов могли появиться такие болезни, как ангина, ларингит или стоматит.

Нельзя в этот день ревновать, так как это может сказаться на будущих отношениях: начнутся ссоры, скандалы и даже измены.

Не следует в этот день покупать новую одежду. В противном случае она совсем скоро придет в негодность: испачкается так, что ее придется выбрасывать.

Нельзя на Александра Сытника стричься, иначе планы не реализуются, в любви будет ждать разочарование, а на работе появятся проблемы с начальством и коллегами.

А еще 12 сентября нельзя рассыпать соль. Это приведет к изменам второй половинки. Если же соль все-таки просыпалась, то необходимо собрать ее веником на бумагу, выкинуть под дерево и уйти, не оглядываясь.

Народные приметы