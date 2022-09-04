День Агафона Огуменника отмечают по народному календарю

Рассказываем, почему в этот день девушкам нельзя выходить на улицу и при чем тут леший

Сегодня, 4 сентября, по народному календарю отмечается Агафонов день или день Агафона Огуменника. На Руси считали, что в этот день по селам и деревням бродит нечистая сила, которая разбрасывает сено, отбирает младенцев и всячески пугает людей. Подробнее о празднике, запретах и приметах — в материале ИА «Первое областное».

Православные христиане в этот день вспоминают Агафона Никомидийского, претерпевшего страдания из-за своей веры в Иисуса Христа в IX веке нашей эры. По легенде, он активно проповедовал Слово Божие на территории Никомидии, где родился, и обратил в христианство множество язычников. Когда начались гонения христиан, Агафона и его учеников арестовали и жестоко истязали, а затем заставили идти за колесницей на суд. С теми, кто не смог дойти, жестоко расправились.

Агафон дошел до суда. Его призвали отказаться от христианской веры и принести дары языческим богам в обмен на сохранение жизни. На все предложения он отвечал твердым отказом, тогда с ним расправились так же, как и с его учениками.

Именно Агафону Никомидийскому молились 4 сентября крестьяне и просили его защитить их от нечистой силы. На Руси верили, что в этот день нечисть бродит от дома к дому, пугает людей, заводит путников в непроходимую чащу, переворачивает на гумне все вверх дном, ворошит стопы и норовит поджечь их.

Мужчины в этот день надевали навыворот тулуп, правый сапог обували на левую ногу, а левый — на правую, брали с собой кочергу и отправлялись сторожить свое нажитое добро. На гумне они чертили круг, усаживались в его середину и так проводили всю ночь.

Хозяйки в этот день пекли пирожки с разными начинками и клали их в разные места, чтобы задобрить Домового и других домашних духов. При этом их просили не вредить в хозяйстве.

Кроме того, крестьяне верили, что на Агафонов день среди людей бродит леший и ищет себе невесту среди девушек. Поэтому матери либо совсем не выпускали своих дочерей на улицу, либо одевали их в тряпье, мазали сажей лицо, а на голову надевали венок с крапивой.

Что запрещено делать на Агафона Огуменника

В этот день нельзя дарить друг другу подарки, даже если на Агафонов день выпал важный праздник, иначе можно накликать большую беду.

Не рекомендуется кому-то отказывать в просьбах, замышлять зло, поскольку все злодеяния к тебе вернутся.

Нельзя ходить в лес, чтобы не помешать лешему. В этот день можно заблудиться или встретить на пути хищников.

Те, кто сидит на диете, не должны разговаривать до самого вечера, так как чем больше слов будет сказано, тем медленнее будет уходить лишний вес.

Народные приметы