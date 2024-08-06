День 6 августа в Челябинской области выдастся теплым и дождливым

Местами ожидаются грозы

Сегодня, 6 августа, в большинстве районов Челябинской области пройдет небольшой дождь. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам комфортные +23...+25 градусов.

Этим утром градусники в Челябинске покажут около +16°C, днем потеплеет до +23...+25 градусов. Переменная облачность, кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер западного направления, от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске поднимется до +20...+23 градусов. Умеренный дождь сменится небольшим ближе к вечеру. Ветер юго-западный, слабый.

В Миассе дневной прогрев составит около +25°C. День выдастся дождливым. Ветер западного направления, слабый.

В Сатке отметка на градуснике зафиксируется на +23°C. Интенсивность дождя будет варьироваться от небольшого до умеренного. Ветер северо-западный, до двух метров в секунду.

До +26°C потеплеет в Бредах. Небольшой дождь, во второй половине дня облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, до трех метров в секунду.

Теплая погода установится и в Еманжелинске: воздух прогреется до +25°C. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер юго-западный, слабый.

В целом столбики термометров в утренние часы в регионе поднимутся до +16°C, днем температура установится в пределах от +22 до +27°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный, от четырех до девяти метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.