День 14 августа в Челябинской области выдастся дождливым и ветреным

Температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла

Сегодня, 14 августа, день в Челябинской области снова выдастся дождливым. В отдельных районах сохранится прохладная погода до +15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром воздух прогреется до +13°С, днем — от +18 до 20°С. Облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Ветер западного направления, 7—12 метров в секунду.

В Магнитогорске показания термометров достигнут +18°С. Умеренный дождь должен прекратиться ближе к вечеру. Ветер западный, до шести метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике зафиксируется на +17°С. Небольшой дождь, во второй половине дня без осадков. Ветер западного направления, до пяти метров в секунду.

Дневной прогрев в Сатке составит около +15°С. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер западный, до четырех метров в секунду.

Не удивит разнообразием погода и жителей Троицка: дожди и +19°С. Интенсивность осадков будет варьироваться в течение дня. Ветер юго-западный, до шести метров секунду.

В целом столбики термометров в регионе утром поднимутся до +14°С, местами ниже. В горах вероятен туман. Днем потеплеет до +15...+20 градусов. Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.