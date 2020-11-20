Популярный строительный гипермаркет появится в Магнитогорске

Площадь объекта будет более 13 тысяч квадратных метров.

Крупнейший строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» официально появится в Магнитогорске. Эта компания известна своими демократичными ценами на стройматериалы, поэтому тысячи магнитогорцев с нетерпением ждут открытия сети. К слову, в администрации города подтвердили факт постройки нового магазина.

«В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Грязнова уже давно планировалось размещение объекта торговли. Теперь здесь появится гипермаркет международного масштаба. Сегодня ведутся абсолютно законные строительные работы, которые соответствуют представленным эскизам и разработанной проектной документации», — рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев сайту «МР-инфо».

Помимо этого, чтобы люди легко могли подъехать к гипермаркету, в администрации утвердили новую транспортную схему. Там подчёркивают, что в ходе строительства не пострадают и зелёные насаждения. Также предприниматели будут готовы посадить новые деревья перед уже построенным центром.

Отметим, что общая площадь нового бело-зелёного здания — цветов бренда «Леруа Мерлен» — составит более 13 тысяч квадратных метров. Рядом с объектом построят большую парковку на 720 мест, 34 из которых предусмотрены для маломобильных групп населения. Для них же на всех входах и выходах будут установлены пандусы.