Борис Дубровский одобрил план делового центра

Объект «разбавит» торговые и развлекательные комплексы.
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Новый объект в инфраструктуре Челябинска прошел одобрение Бориса Дубровского. Глава региона отметил, что деловой центр, создающийся к саммиту ШОС, в первую очередь украсит город, а после будет «работать» по назначению.
— У нас есть одобрение Владимира Путина о проведении саммитов ШОС и БРИКС на территории Челябинской области. Но они не являются целью. Наша цель — улучшить инфраструктуру Челябинска, а саммиты лишь помогают в этом, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Глава региона также подчеркнул, что в Челябинске располагается множестве торговых и развлекательных комплексов, но делового центра среди них нет. Новый объект будет окупать себя, потому что помещения будут сдаваться в аренду.
Напомним, недавно Борис Дубровский «дал добро» на строительство делового центра. Его расположат на Университетской набережной — пересечении улиц Братьев Кашириных и Береговой. Земля под строительство уже выделена, осталось завершить подготовительные работы.
Фото: gubernator74.ru