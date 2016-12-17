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Борис Дубровский одобрил план делового центра

Борис Дубровский одобрил план делового центра
Борис Дубровский , итоги года , план , деловой центр
24.12.2016 14:11:09

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Объект «разбавит» торговые и развлекательные комплексы.

На пресс-конференции Бориса Дубровского подвели итоги уходящего года. Главным вопросом оказалась подготовка региона и его столицы к предстоящим мероприятиям. Международные саммиты могут пройти в Челябинске, и город начали модернизировать. Губернатор сообщил об одобрении строительства делового центра.

Новый объект в инфраструктуре Челябинска прошел одобрение Бориса Дубровского. Глава региона отметил, что деловой центр, создающийся к саммиту ШОС, в первую очередь украсит город, а после будет «работать» по назначению.

— У нас есть одобрение Владимира Путина о проведении саммитов ШОС и БРИКС на территории Челябинской области. Но они не являются целью. Наша цель — улучшить инфраструктуру Челябинска, а саммиты лишь помогают в этом, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона также подчеркнул, что в Челябинске располагается множестве торговых и развлекательных комплексов, но делового центра среди них нет. Новый объект будет окупать себя, потому что помещения будут сдаваться в аренду.

Напомним, недавно Борис Дубровский «дал добро» на строительство делового центра. Его расположат на Университетской набережной — пересечении улиц Братьев Кашириных и Береговой. Земля под строительство уже выделена, осталось завершить подготовительные работы.

Фото: gubernator74.ru

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