Борис Дубровский поручил начать проектирование делового центра к саммиту ШОС

Объект появится на берегу реки Миасс.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал отмашку на строительство объектам к саммиту ШОС, который ожидается в столице Южного Урала в 2020 году. Глава региона поручил начать проектирование
Сегодня в Челябинске прошло совещание, посвященное подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Глава региона Борис Дубровский заявил, что в следующем году в городе должны начаться стройки. Одна из них — на берегу реки Миасс в границах улиц Братьев Кашириных и Береговой. Там подготовлено 5 гектаров земли под
— Нам необходимо завершить подготовительные работы и переводить их в практическую плоскость. При этом мы должны опираться на результаты проведенного архитектурного конкурса, интегрировать их практическую работу, — подчеркнул Борис Дубровский. — Наше средство — подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, а наша цель — формирование современной, красивой городской среды в центре Челябинске.
Отметим, что набережную Миасса также облагородят. Там планируют создать Сквер искусств.
Во что хотят превратить набережную Миасса, смотрите ЗДЕСЬ.
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