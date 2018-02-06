/ Алко- и наркозависимым златоустовцам предлагали реабилитацию в антисанитарных условиях

Проверку в благотворительном фонде провела прокуратура.

У благотворительного фонда «Дело жизни», который занимается реабилитацией алко- и наркозависимых в Златоусте, не было документов на сбор и вывоз бытовых отходов. Также в частном коттедже, где располагается организация, проверяющие не нашли оборудованной системы оповещения о пожаре и эвакуационного выхода.

Кроме того, вскрыты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: в организации отсутствовали документы, подтверждающие соответствие источника водоснабжения (скважины) санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья человека использования водного объекта. — пояснили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

В результате было возбуждено три дела об административных правонарушениях. Директора фонда оштрафовали на 16 тысяч рублей. Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

