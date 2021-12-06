Дело о загрязнении реки в Троицком районе компанией «Ромкор» передали в Росприроднадзор

Ведомство установит сумму ущерба, нанесенного предприятием

По факту выбросов в реку Санарка в Троицком районе Минэкологии возбуждено административное дело о нарушении правил охраны водных объектов. Делом займется Росприроднадзор, сообщили в Минэкологии региона.

«ООО МК „Ромкор“ отнесено к объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду, и подлежит федеральному государственному экологическому надзору, который на территории Челябинской области осуществляет Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Министерством экологии составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО МК „Ромкор“ и направлен в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения по существу и привлечения к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Кроме того, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитает ущерб, нанесенный окружающей природной среде, а предприятие должно будет его возместить и провести работы по рекультивации загрязненных земель.

Напомним, ранее был установлен факт сброса загрязняющих веществ в реку Санарка. Анализы проб воды показали значительные превышения по аммонию-иону (маркерное загрязняющее вещество для свиноводческих комплексов). Сброс жидкости на почву, которая потом попала в воду, осуществило предприятие «Ромкор».