Делегация из ДНР присоединится к челябинцам на форуме «Утро» в Ханты‑Мансийске

В состав группы от Челябинской области войдут шесть участников добровольных народных дружин из Волновахи и Ясиноватой

6 августа в Ханты-Мансийске стартует вторая смена молодежного форума УрФО «Утро». К его участникам из Челябинской области присоединятся шесть молодых людей из донбасских городов Волновахи и Ясиноватой, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства Челябинской области.



Представители ДНР на родине — активные участники добровольных народных дружин. Они принимают у населения заявки на гуманитарную помощь, помогают нуждающимся, патрулируют улицы. На форуме донбасцы хотят ознакомиться с опытом реализации на Урале волонтерских проектов. По словам одной из участниц форума, Виктории Ореховской из Волновахи, она рассчитывает реализовать полученный на «Утре» опыт на родине.

Учиться гости из Донбасса планируют не только в Ханты-Мансийске: после форума они посетят Челябинск, чтобы узнать об инфраструктуре молодежной политики областного центра и посетить места культуры и отдыха Южного Урала.

Напомним, «Утро» — это межрегиональный форум УрФО, на котором молодежь посещает экспертные сессии, лекции, воркшопы, словом, занимается самообразованием. Челябинская область на форуме «Утро-2022» отвечает за площадку «Образовательные сообщества», в работе форума примет участие губернатор Алексей Текслер.

Как сообщало ИА «Первое областное», Челябинская область принимает в гости не только молодежь из Донецкой Народной Республики: в детском лагере «Уральская березка» под Челябинском отдыхает уже вторая смена школьников из ДНР в рамках федерального проекта «Университетская смена».