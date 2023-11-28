Делегация из Челябинской области почтила память Ахмада Кадырова

Заместитель губернатора Иван Куцевляк посетил Чеченскую республику

В Чеченской республике в эти дни работает делегация из Челябинской области, ее возглавляет заместитель губернатора Иван Куцевляк. В планах у южоуральцев встречи с руководителями министерств и укрепление дружеских связей.

Сегодня гости из Южного Урала и представитель главы Чечни в Челябинске Арби Яхяев посетили мемориальный комплекс славы им. Первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Они возложили цветы к мемориальной плите первого президента республики. В церемонии принял участие министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, сообщает информационное агентство «Чеченская Республика Сегодня».

Гостям провели экскурсию по музею, рассказали об экспозициях и о музее Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Чеченская Республика не первый год поддерживает сотрудничество с Челябинской областью, и этот визит стал укреплением дружеских связей»,– отметил Ахмед Дудаев.

С Иваном Куцевляком работают южноуральские представители почти десятка предприятий различных отраслей промышленности — нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, строительства и т. д.

«Наши компании смогли презентовать свой потенциал. Мы увидели к нему большой интерес. Я уверен, что за встречей последует заключение соглашений, потому что видно, что есть интерес как на уровне органов власти Чеченской Республики, так и непосредственно между компаниями двух регионов», — рассказал Иван Куцевляк.