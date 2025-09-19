Делегация из Челябинска привезла в Ясиноватую гуманитарный груз ко Дню города

Это ограждение для местного парка

Челябинск направил в Ясиноватую партию материалов для завершения благоустройства городского парка. Груз доставили накануне Дня города, сообщили в администрации Челябинска.

В поездке участвовали глава Челябинска Алексей Лошкин и руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской городской Думе Денис Лапотышкин. По их словам, помощь стала ответом на просьбу коллег из Ясиноватой: для завершения работ в парке Машиностроителей требовалось ограждение.

«Ясиноватая шаг за шагом возвращается к мирной жизни. Этим летом город представил проект обновления парка Машиностроителей на всероссийском конкурсе: появились новые пешеходные маршруты, детские и спортивные зоны. Оставалось решить вопрос с ограждением — и к нам обратились за поддержкой», — заявил Алексей Лошкин.

Денис Лапотышкин отметил, что депутаты фракции «Единая Россия» оперативно собрали средства и приобрели необходимые материалы, а организацию доставки взяла на себя администрация Челябинска.

«В Ясиноватой живут сильные духом, отзывчивые люди, и мы готовы помогать. Совместно с администрацией сформировали и доставили груз, который поспособствует благоустройству нашего города-побратима», — подчеркнул Денис Лапотышкин.

В мэрии добавили, что визит делегации не ограничился передачей груза: на подшефных территориях запланирован ряд встреч и рабочих мероприятий.