Делегация Челябинской области встретилась на Донбассе с уральскими росгвардейцами

Бойцов навестили челябинские священники и общественники, а также представители регионального правительства

Делегация Челябинской области, в составе которой были представители правительства, общественной палаты и митрополии, встретилась с земляками, которые прямо сейчас защищают Донбасс, участвуя в спецоперации на Украине. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора, за четыре дня южноуральцы объехали Донецк, Докучаевск, Волноваху, Мариуполь (ДНР), а также Мелитополь, Новую Каховку и Херсон.

В поездке участвовали член Общественной палаты, экс-начальник челябинского ОМОН Сергей Резвый, секретарь Челябинской епархии РПЦ протоиерей Игорь Шестаков и внештатный корреспондент издательского отдела епархии Сергей Коляскин, глава Еманжелинска Дмитрий Гатов — руководитель представительства Челябинской области в ДНР.

В Херсоне челябинская делегация посетила расположение отдельного отряда спецназа Росгвардии, дислоцированного в УрФО.

«Особенной стала поездка в расположение уральского отдельного отряда СпН Росгвардии, который 17 июля отмечал 20-летие со дня образования. В этот день бойцам подразделения, с первого дня участвовавшего в СВО, вручили очередные воинские звания, а также подарки из Челябинской области — ножи НР-43 “Вишня” от Златоустовской оружейной фабрики», — поделился Игорь Шестаков.

Отец Игорь освятил боевую технику и раздал бойцам иконы. Южноуральским военным благословение на ратные труды передал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Как сообщил Первому областному информагентству Дмитрий Гатов, также в подарок спецназовцам с родины привезли флаг хоккейного клуба «Трактор»: в отряде служит немало поклонников хоккея.