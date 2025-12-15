Делегация Челябинской области приняла участие в III Всероссийском форуме «Малая родина — сила России»

Темой региональных дней в Якутии стали «Опорные точки роста: пространственное развитие территорий»

Делегация Челябинской области приняла участие в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Региональные дни в Якутии освещали тему «Опорные точки роста: пространственное развитие территорий». Глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов и глава Карталинского муниципального округа Анатолий Вдовин ознакомились с опытом коллег о том, как реализовывать крупные инфраструктурные проекты в суровых климатических условиях.

«Подобные форумы — это бесценная возможность для прямого обмена опытом между муниципалитетами из самых разных уголков России. Мы не только перенимаем конкретные успешные практики, но и учимся самому подходу к решению сложных задач пространственного развития. Опыт Якутии по работе с удаленными территориями, безусловно, дает нам новые идеи и для нашего региона. Верим, что диалог, который мы ведем здесь сегодня, позволит найти эффективные решения для повышения качества жизни в наших муниципалитетах», — отметил Анатолий Вдовин.

Участие делегации из Челябинской области не только позволяет привнести опыт в развитие региона, но и обеспечивает непосредственное включение интересов муниципалитетов региона в федеральную повестку развития.