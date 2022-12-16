Делегация Челябинской области доставила в Донбасс подарки для добровольцев

Защитникам вручили дизельные генераторы

В Донбасс прибыла делегация от Контрольно-счетной палаты Челябинской области, которую встретил глава Еманжелинска и замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов. Для добровольцев батальона «Южноуралец» доставили и передали подарки, сообщили в пресс-службе КСП.

«Представители КСП вручили добровольцам дизельные генераторы для обеспечения бесперебойного снабжения электричеством военнослужащих. Кроме этого, делегация от КСП передала письма, приветы и поздравления с наступающим Новым годом от детей школы № 7 города Коркино», — говорится в сообщении.

Военнослужащие отблагодарили всех причастных к сбору подарков и отметили, что поддержка, которая приходит к ним из региона, придает им сил.

Также в рамках визита были обследованы социальные объекты города Волновахи, где работают подрядчики из Челябинской области. Стороны обсудили ход и сроки восстановительных работ.

Накануне губернатор Алексей Текслер передал военнослужащим из Чебаркуля экипировку и оборудование. Каждый защитник получит комплект амуниции.

