Делаем стейки из цветной капусты

Королевское блюдо из простых ингредиентов

Если у вас нет опыта в приготовлении цветной капусты, воспользуйтесь этим несложным рецептом. Все, кто уже пробовали такую капусту, отмечают фантастический вкус блюда.

Приготовление. Аккуратно разрежьте капусту на ломти, чтобы соцветия не распались, обжарьте овощные стейки с обеих сторон на подсолнечном масле, не забыв посолить и поперчить по вкусу. Выложите капусту на противень, а поверх уложите отбитые кусочки (не толстые) куриного филе. На курице разместите ломтики помидоров, промажьте щедро смесью из сметаны, зернистой горчицы и раздавленного прессом чеснока. Сверху присыпьте тертым сыром.

Запекайте в духовке при температуре 165 °C в течение 20 минут. Кстати, делать стейки можно и вегетарианскими, исключив птицу. Приятного аппетита!