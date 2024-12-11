Дефицита мандаринов в Челябинской области нет и не будет

С 1 ноября по 10 декабря в регион привезли на 100 тонн больше цитрусовых, чем за аналогичный период прошлого года

Ввоз мандаринов в Челябинскую область за последние 1,5 месяца вырос почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, дефицита цитрусовых на Южном Урале нет и не предвидится.

«С 1 ноября по 10 декабря 2024 года в регион ввезена 601 тонна мандаринов. За аналогичный период прошлого года — 498 тонн», — сообщили в ведомстве.

Происхождение мандаринов — Иран (2 партии) и Китай (37 партий). Кроме того, на прилавках челябинских магазинов можно увидеть и абхазские мандарины.

«Запрета на ввоз цитрусовых из Абхазии нет», — уточнили в ведомстве.

По данным центрального аппарата Россельхознадзора, вся страна в достаточном объеме обеспечена мандаринами к Новому году. Их импорт к 5 декабря вырос на 14,4% и составил 738,3 тысячи тонн.