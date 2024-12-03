Деды Морозы заплатят за право работать на утренниках в детсадах Магнитогорска

Просто так аниматоров и артистов в детские учреждения уже не пустят

Жители Магнитогорска пожаловались в социальных сетях на строгие правила проведения утренников в детском саду: им запретили приводить на праздник аниматоров в костюмах Снегурочки и Деда Мороза. Что на это ответили в городском управлении образования, читайте в этом материале.

«Новогодний праздник в детских садах и школах никто не отменял. В образовательных учреждениях города новогодние праздничные мероприятия проводятся бесплатно. Готовить их должны педагоги в соответствии со своими функциональными обязанностями. Но и запретов на аниматоров и фотографов, на приглашение театральных коллективов в детские сады и школы нет. При этом коммерческие услуги должны оказываться в рамках законодательства», — пояснили в мэрии города.

И назвали два важных условия, которые должны соблюдаться.

Первое: артисты могут приехать в садик и школу по договору или контракту с образовательным учреждением, если у садика или школы есть деньги на госзакупку артистов.

Второе: артисты могут дать представление, если оплатят аренду зала.

«Оказание платных услуг сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями в обход указанных требований недопустимо», — предупреждают в мэрии.

Видимо, в садике, который так и остался неназванным, руководство решило не рисковать и отказаться от услуг приглашенных артистов.

Между тем аналогичная ситуация уже была в декабре 2018 года. Тогда Минобр Челябинской области запретил детским садам привлекать к проведению новогодних утренников платных артистов. Решение было вызвано жалобами на поборы — не все родители горели желанием скидываться на артистов.

Мы попросили Минобр области пояснить, по каким правилам будут проходить утренники в декабре 2024 года. На момент публикации материала ответ не поступил. Редакция опубликует его позже.