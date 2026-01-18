Дед Мороз встречает гостей в Челябинске последние выходные

Познакомиться с волшебником можно сегодня до 17:00

В эти выходные, 17 и 18 января, Дедушка Мороз в последний раз принимает гостей в своей резиденции, расположенной на площади Революции, — Доме Деда Мороза от ОТВ. Уже сегодня вечером он попрощается с ребятами и их родителями до следующего года. Если вы еще не познакомились с главным волшебником страны, поспешите: гостей он принимает сегодня с 12:00 до 17:00, передает ИА «Первое областное».

В новогодние каникулы Дом Деда Мороза от ОТВ посетило огромное количество гостей. Причем не только из Челябинска и области, но и из других российских регионов и даже стран. Например, стихи волшебнику рассказывали на своих языках ребята из Казахстана, Китая, Египта и Турции.

«У нас достаточно интересная широкая аудитория. Посещали Дом Деда Мороза и те, кто давно не живет в Челябинске и приезжал сюда на каникулы. Они отмечали, что в их детстве такого не было, а сейчас у их детей есть возможность свободно подойти к Дедушке Морозу, спеть ему песню или прочитать стихотворение и даже получить подарок»,— рассказала продюсер отдела пиара, продвижения и связей с общественностью медиахолдинга «Первый областной» Светлана Родкина.

В эти выходные желающих познакомиться с Дедушкой Морозом особенно много — все спешат успеть перед его отъездом. Для многих ежегодное посещение Дома Деда Мороза — а он работает с 2019 года — стало доброй ежегодной традицией.

Но даже после того, как Дед Мороз уедет, Дом от ОТВ не закроется: по выходным там будут проводить для детей мастер-классы.

«Ребята смогут научиться делать новогодние игрушки, открытки, поделки. Проводить мастер-классы будут профессиональные педагоги из областной библиотеки. Также запланированы мастер-классы от партнеров»,— поделилась Светлана Родкина.

Расписание мастер-классов можно найти на сайте otvmoroz.ru.