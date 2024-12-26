Дед Мороз, Снегурочка и мэр побывали в гостях у маленьких челябинцев

Алексея Лошкина в дома челябинцев привели волшебные шары с «Елки желаний»

Глава Челябинска Алексей Лошкин заехал в Советский район в гости к Мише и Софии. Миша любит играть в футбол и мечтает кататься на самокате. Мечта сбылась — самокат Мише подарил мэр Челябинска. Достался подарок и сестре.

Дети участника СВО Маша и Руслан также получили подарки от Алексея Лошкина.

«Руслан — спортсмен, занимается карате и футболом. Много тренируется, готовится к первому классу. Машенька хорошо учится и всерьез занимается творчеством, помогает фонду „Искорка“. Привез им подарки и пожелал, чтобы главная мечта о возвращении папы домой поскорее сбылась», — написал на своей странице Алексей Лошкин.

Мечты детей Челябинской области сбываются. Так, сегодня, 26 декабря, губернатор Челябинской области вместе с женой подарили долгожданные подарки сестрам Абдрахмановым из села Усть-Багаряк и братьям Паршиным из Челябинска.