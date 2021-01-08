Дед Мороз с нашивкой «Полиция» провел праздничное дежурство в Карталах

Компанию в патрулировании улиц ему составила Снегурочка

Необычный патруль обнаружили накануне на улицах Карталов и Локомотивного жители Челябинской области. Их внимание привлекли Дед Мороз и Снегурочка. На спине новогоднего волшебника была замечена нашивка «Полиция». Как пояснили «Первому областному» информационному агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в образе Деда Мороза и Снегурочки были полицейские МО МВД «Карталинский». В рамках дежурства они провели беседы с юными карталинцами и раздали им сладкие подарки.



«Ребята в свою очередь порадовали Деда Мороза и его внучку Снегурочку стихотворениями, песнями и даже игрой на аккордеоне. В ходе патрулирования Полицейский Дед Мороз и Снегурочка провели профилактические беседы не только с детьми, но и со взрослыми жителями Карталинского района и автолюбителями. Им они напомнили о том, как не стать жертвами мошенников, о необходимости соблюдения правил дорожного движения и пожелали удачи в 2021 году. В свою очередь жители Карталинского района поблагодарили стражей правопорядка за проявленную заботу и подаренное праздничное настроение»,— отметили представители ГУ МВД России по Челябинской области.

Завершился новогодний патруль полицейских в гостях у семей коллег, участвовавших в командировках на территории Северо-Кавказского региона России. Отмечается, что каждая семья встречала Деда Мороза и его внучку с улыбкой.