Дед Мороз на дом за год подорожал в Челябинске почти на 30%

Персональное поздравление обойдется в 2000 с лишним рублей

Услуги Деда Мороза и Снегурочки в Челябинске за прошедший год подорожали с 1457 до 2019 рублей, или на 28%. Такие выводы следуют из анализа частных объявлений, размещенных на сайтах «Авито» и «Юла», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на информацию от Tinkoff Data.

Аналитики изучили более 2000 объявлений со всей России и выяснили, что поздравление от аниматоров в костюмах новогодних персонажей стоит в среднем по стране 2594 рубля. По сравнению с прошлым декабрем подорожание составило 23%. Дороже всего праздничная услуга в Москве — 3487 рублей. Далее идут Красноярск (2895 рублей), Ростов-на-Дону (2841 рубль) и Екатеринбург (2834 рубля). Самый дешевый Дед Мороз нынче в Волгограде — всего 1684 рубля.

Челябинск по дороговизне услуги расположился во второй половине списка городов-миллионников. Вызов новогоднего волшебника на дом сравним здесь с аналогичными услугами в Казани, Омске и Уфе.

Результаты исследования Tinkoff Data подтверждают данные, которые ИА «Первое областное» публиковало ранее. Мы узнали, что в декабре спрос на приглашение в гости Деда Мороза и Снегурочки в Челябинске вырос на 53%, а средняя стоимость выступления артистов составила 2000 рублей. В материале приведены цены и на другие новогодние услуги: аренду и пошив карнавальных костюмов, фотографирование, кейтеринг и так далее.