«Даже не хочется идти в школу»: в Челябинской области чиновники расформировали несколько классов

Родители требуют, чтобы детям дали возможность учиться в привычном для них коллективе

Первого сентября многие школьники ждут с нетерпением, так как снова увидят друзей и подруг. Однако не всем ребятам суждено вернуться в родные классы. Читатели ИА «Первое областное» жалуются на то, что в канун нового учебного года администрация нескольких школ расформировала уже существовавшие детские коллективы и заставляет учеников садиться за парты с чужими детьми. Мы выслушали позицию взрослых — чиновников и родителей расформированных классов.

РОДИТЕЛИ ОТКАЗАЛИСЬ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОДЛЕНКУ, А УЧИТЕЛЬ — ОТ КЛАССА

В челябинском академическом лицее № 95 с нового года не будет третьего класса с дробью «четыре». За несколько дней до Первого сентября тут уволилась педагог. Родители полагают: это из-за того, что учитель лишилась существенной подработки в стенах лицея.

С сентября администрация школы подняла ценник на услуги продленки, и часть семей отказалась оставлять детей после уроков под наблюдением классного педагога.

«Из-за этого повышения от продленки отказались 10 из 28 учеников. Думаю, что снижение зарплаты также могло повлиять на решение педагога. Хотя формально нам объяснили, что учитель уходит по семейным обстоятельствам. У детей и родителей стресс, в школу идти вообще не хочется, праздник испорчен. Кто-то даже надумал переводиться в другую школу. Своего учителя мы любили. Но уговорить ее остаться в школе не можем», — рассказала ИА «Первое областное» представитель родительского комитета Оксана Минакова.

Родители третьеклассников попросили директора найти нового преподавателя в класс. Но их заверили, что сделать это за несколько дней невозможно.

«Да, это так. Комплектация классов идет до пятого сентября. От нее зависит нагрузка педагогов. И с этой даты мы уже не сможем разбивать или открывать новые классы. При распределении ребят по другим классам мы учли их предпочтения, чтобы ребятам было комфортно. Ситуация, конечно, будет болезненной. Но только несколько дней. Потом ребята привыкнут. Параллельные классы тесно взаимодействуют, многие дети друг друга знают», — заявила редакции заместитель директора лицея № 95 по учебной работе в начальной школе Светлана Талапова.

По словам замдиректора, вопрос закрыт. Повлиять на ситуацию уже невозможно — третий класс с дробью «четыре» будет расформирован.

«СИДЕТЬ ЗА ПАРТОЙ ПО ТРОЕ?»



В четвертой школе Еманжелинска, напротив, объединяют три восьмых класса. А вернее, ребят из класса «В» переводят в «А» и «Б» классы. Если до этого в классах было по 18-19 человек, то теперь детей будет под 30.

«Кабинеты у нас небольшие. И такая загрузка, нам кажется, противоречит санитарным нормам. Например, в прошлом году классы объединяли при подготовке ко всероссийским проверочным работам. На консультации у учителя физики дети сидели по трое за партой. И теперь также будет?» — возмущены представители родительского комитета.

Кроме того родители боятся конфликтов. Подростки очень ранимы и вспыльчивы. Были случаи, когда дети из параллели дрались с ребятами из других классов до крови. Если конфликты возобновятся, это может сказаться на качестве обучения.

«Мы не понимаем, почему объединяют именно нас. Подростковый возраст очень сложный. Мы просили директора дать нашим детям доучиться спокойно. Через два года часть ребят сами уйдут из школы — тогда и объединяйте. Но нам ответили, что в параллели сейчас слишком мало учеников и наши классы уже не проходят по тарификации», — объясняет неравнодушная мама.

Комментировать ситуацию в 4-й школе Еманжелинска не стали. Свою позицию директор школы Максим Гусев передал журналистам через секретаря: решение принято учредителем — городским управлением образования. Застать на месте начальника управления в предпраздничный день уже не удалось.

«ВСЕ РЕШЕНИЯ ВЗВЕШЕНЫ»

Ситуацию в обех школах прокомментировали в Минобре Челябинской области.

«Комплектация школ находится в компетенции самих школ и их учредителя. Министерство не может вмешиваться в этот процесс, у нас нет таких полномочий. И нет поводов, чтобы не доверять школам. Если какое-то решение принято, будьте уверены — оно взвешено. Главное, что все дети продолжают учиться. Это важнее, чем вопрос удобства», — пояснила пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

А между тем школа в Челябинске набрала рекордную параллель — 28 первых классов. Всего по области первый раз пойдут в школу 46 тысяч учеников.

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