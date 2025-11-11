Даже 5 минут в день изменят ваше тело: установки от челябинского фитнес-тренера

Эксперт рассказывает, с чего начать путь к стройности и энергии, даже если вы постоянно заняты

К вечным вопросам «кто виноват» и «что делать» можно добавить еще один — «как похудеть, объедаясь на ночь». Примерно с таким вопросом корреспондент 1obl.ru обратился к специалисту, который помогает воплощать в жизнь мечты многих женщин о стройной фигуре. Это фитнес-тренер, автор многих программ по фитнесу Римма Звонова.

У Риммы сложилась целая философия молодой, здоровой и красивой жизни. Она четко прослеживается в ответах эксперта на вопросы журналиста.

— Есть люди, которые хотят похудеть к Новому году. Успеют ли они, если сейчас займутся фитнесом? И можно ли сделать это за неделю?

— Если начать сейчас, то за полтора месяца можно реально уменьшить вес на 3-6 килограммов, улучшить тонус тела, качество кожи и самочувствие. Это безопасный и физиологичный темп снижения веса.

За неделю похудеть можно, но в основном уйдет вода и отеки, а не жир. Настоящее жиросжигание запускается только через 10–14 дней при регулярных тренировках и контроле питания.

— Чем отличается фитнес от других видов физической активности?

— Фитнес — это целенаправленная работа над телом и здоровьем, а не просто движение ради движения. Йога улучшает гибкость и внутренний баланс, плавание укрепляет сердце и суставы. Но фитнес объединяет силу, выносливость, осанку, координацию и обмен веществ.

Хорошо составленная программа фитнеса адаптируется под человека — будь то женщина после 40, офисный сотрудник или начинающий спортсмен.

— Сколько в среднем стоит поддерживать хорошую физическую форму?

— Хорошая форма стоит не денег. Это не просто желание, а внутреннее решение действовать. Желание — это «я хочу». А намерение — это «я делаю, несмотря ни на что».

Желание может остаться мечтой: «Хочу похудеть к Новому году». Намерение превращает это в действие: «Каждое утро делаю планку и слежу за питанием, потому что я решила».

Поддерживать тело в тонусе можно без вложений. Не нужен зал, не нужен абонемент. Нужно только намерение и пять минут в день.

Да, даже одна планка ежедневно — и уже включается метаболизм, укрепляются мышцы, улучшается осанка, появляется энергия.

Но большинство людей не делают даже этого. Говорят: «Нет формы», «Нет времени», «Нет денег». А на самом деле — просто лень.

И поймите, наконец: мышцы — это наша молодость. Только мышцы защищают суставы, удерживают осанку, сохраняют обмен веществ. Если вы не двигаетесь — мышцы угасают. А значит, вы буквально перестаете ходить. Движение — это жизнь в прямом смысле.

Мышцы — наше все. И, конечно, питание. Без белка и достаточного количества воды тело не строится, не восстанавливается, не молодеет.

Если говорить о цифрах, персональные тренировки сегодня стоят от 700 рублей выше, абонемент в зал — от 1000 рублей в месяц.

— Что важнее: жизненный тонус, питание, витамины или физическая активность? Можно ли похудеть, не соблюдая диету?

— Все начинается с питания и сна! Вы — это то, что вы едите и как вы спите. Если вы приходите с работы уставшие и сразу перекусываете сладким или чипсами — энергии не будет. Все уходит в желудок, никакие тренировки не помогут.

Сон с 22:00 до 1:00 — золотой час для восстановления. В это время идут основные процессы гормонального обновления, вырабатывается гормон роста, обновляются клетки, запускаются процессы жиросжигания и восстановления суставов. Пропустите этот период — и энергия падает, тело стареет быстрее, появляется отечность, лишний вес и усталость.

Питание как топливо для энергии и стройности:

Белок: яйца, рыба, курица, творог, бобовые. Он строит мышцы, поддерживает суставы и ускоряет обмен веществ.

Овощи и зелень клетчатка, витамины, антиоксиданты. Они насыщают, очищают и защищают клетки.

Полезные жиры: оливковое масло, авокадо, орехи. Поддерживают гормональный фон и здоровье сердца.

Вода: минимум 1,5–2 литра в день. Без воды нет энергии, нет метаболизма.

Напитки: зеленый чай, травяные отвары, кофе без сахара утром. Они помогают обмену веществ и дают мягкий заряд бодрости.

Попробуйте сами: ложитесь спать в 22:00, питаетесь осознанно — и вы будете счастливы, стройны, энергичны. Захочется ходить в зал, танцевать, творить, реализовываться.

— Можно ли похудеть, не соблюдая диету?

— Нет. Без осознанного питания похудеть невозможно. Можно уменьшить вес за счет воды, отеков, чисток, голодовок — но жир при этом никуда не денется.

Организм не обманешь. Если вы едите беспорядочно, особенно вечером, тело будет только накапливать и защищаться. Поймите: питание — это не диета, а образ жизни. Не надо голодать, не надо считать калории. Нужно просто перестать закидывать в себя все подряд.

Булочки, чипсы, сладости, поздние перекусы — это не еда. Это замена эмоций. И пока вы едите, чтобы «снять усталость» или «поднять настроение», — похудение невозможно.

Истина простая: худеет не тот, кто меньше ест, а тот, кто ест правильно и вовремя.

Правильная еда, физическая активность и сон с 22:00— вот три кита, на которых держится здоровье, энергия и красивая фигура.

— Кто эти люди, которые регулярно ходят в спортзал?

— Мои клиенты — совершенно разные люди: мужчины, женщины, подростки, дети. Возраст — от 13 до 80 лет. Например, у меня была замечательная дама 73 лет, которая приходила на танцы. В ней было столько энергии, огня и искры, что она танцевала так, будто ей 20!

С детьми и подростками мы работаем над осанкой, координацией и правильной постановкой тела, чтобы движение стало частью их жизни, а не просто нагрузкой.

Среди взрослых — предприниматели, занятые профессионалы, мамы и папы, которым кажется, что времени нет. Но всех их объединяет одно: каждый, кто действительно ценит себя, находит время для здоровья и энергии.

Для меня самая большая награда — когда человек влюбляется в себя заново. Когда он понимает, что способен на большее, чем думал, и что счастье начинается с заботы о себе.