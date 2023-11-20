Дайверы очистили дно более 15 водоемов Челябинской и Свердловской областей в 2023 году

Участие в экологическом десанте приняли более тысячи волонтеров

Более 40 тонн мусора — покрышек, пластиковых бутылок, мебели — было собрано со дна, поверхности воды и береговой линии более чем 15 водоемов в Челябинской и Свердловской областях в рамках эколого-просветительского проекта общественной организации «Детские и молодежные социальные инициативы» «Экологический дайв-десант озер Урала». Проект, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Минэкологии Челябинской области, был успешно реализован уже в четвертый раз.

В этом году в порядок приводили Изумрудный, Студенческий и Голубой карьеры Челябинска, озера Тургояк, Инышко, Увильды, Смолино, а также Шершневское водохранилище, реку Ай и ряд водоемов Свердловской области. К работе было привлечено более тысячи волонтеров.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов сейчас в арсенале дайв-десанта для оперативного выхода на воду есть сапборды, байдарки и даже оборудованный управляемым подводным дроном и эхолотом дайв-бот для построения карт глубин и доставки команды дайверов в труднодоступные с берега места.

Кроме того, руководители и представители команды проекта приняли участие в ряде экологических форумов, провели курс вебинаров по наиболее актуальным сегодня экологическим темам, организовали серию лекций и встреч со школьниками, чтобы рассказать о своем опыте.