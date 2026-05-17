Давление 160/100 повышает риск внезапной смерти

Медики рассказали, почему таблетки нужно пить даже при хорошем самочувствии

Гипертония — это опасное состояние, которое кратно увеличивает шанс получить болезни сердца, сосудов, мозга, почек и другие серьезные недуги. Об этом сегодня, во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, рассказывают челябинские врачи.

Почему гипертонию нельзя игнорировать?

«У людей с повышенным давлением в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения, в 4 раза чаще — ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражаются сосуды нижних конечностей. Длительно текущая или тяжелая (160/100 и выше) артериальная гипертензия при отсутствии лечения на 50% повышает риск внезапной смерти», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

И лучший способ избежать инфаркта, инсульта, сосудистого слабоумия (деменции) и поражения сетчатки глаза — это регулярное измерение давления дома.

Также врачи советуют пересмотреть свои привычки: налегать на овощи и фрукты, есть меньше соли, больше двигаться, меньше сидеть, а если есть лишний вес — обязательно худеть. Это поможет держать давление в норме.

Если диагноз уже поставлен, жизненно важно вовремя пить прописанные лекарства и регулярно показываться врачу.

Таблетки не лечат причину болезни, но они держат ее под контролем, защищая органы от разрушения. Если бросить пить гипотензивные препараты при высоком давлении, последствия будут тяжелыми.

Сердце и сосуды: инфаркт, стенокардия, атеросклероз, сердечная недостаточность, гипертонический криз.

Мозг: инсульт, сосудистая деменция.

Почки: нефропатия, хроническая почечная недостаточность.

Глаза: ретинопатия, кровоизлияние в сетчатку, слепота.

Эндокринология: сахарный диабет.

Лекарства должен назначать только терапевт или кардиолог, учитывая все ваши особенности. Современная медицина часто использует комбинации препаратов — это позволяет снизить побочные эффекты до минимума.

Движение — это тоже лекарство

Многие гипертоники боятся физнагрузок, думая, что станет хуже. На самом деле, все наоборот: правильные упражнения стабилизируют давление и поднимают тонус.

«Регулярные тренировки укрепляют сердечную мышцу и делают сосуды более эластичными, а умеренные нагрузки могут снизить систолическое давление на 5–10 мм рт. ст. Кроме того, при физической нагрузке ускоряется метаболизм, улучшается кровообращение и насыщение тканей кислородом. Регулярная активность помогает снизить вес, а снижение массы тела даже на 3–5% значительно уменьшает нагрузку на сердце и сосуды. Перед началом любой программы тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом»,— говорит главный специалист по спортивной медицине Челябинской области и УрФО Татьяна Номеровская.

Топ-3 безопасных активностей при гипертонии

Ходьба (20–30 минут в спокойном ритме, потом довести до 40–60 минут, 5–7 раз в неделю). Выбирайте ровные дороги, следите за дыханием.

Плавание (30–45 минут, 2–3 раза в неделю, температура воды 26—28°C). Отлично разгружает суставы и успокаивает нервы.

Велосипед или велотренажер (начинайте с 15–20 минут, доводите до 30–40 минут 3–4 раза в неделю). Следите за пульсом: он не должен быть выше 120–140 ударов в минуту.