Даты школьных каникул в 2025 году назвали в Минпросвещения

Впереди у детей три месяца беззаботного отдыха

В Министерстве просвещения РФ назвали даты начала и окончания летних каникул в 2025 году. У учащихся выпускных классов они несколько отличаются от каникул других детей.

Так, школьники с 1-го по 8-й и 10-го классов будут отдыхать с 26 мая по 31 августа.

На практике последний учебный день может выпадать на другую дату. Например, в школах с системой обучения по четвертям занятия могут завершить уже 23 мая, а в школах с системой обучения по триместрам — продлить до 30 мая. Лучше всего уточнять даты летних каникул на сайте школы или у классного руководителя.

Для учащихся 9-го и 11-го классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием выпускных экзаменов.

В школу дети пойдут 1 сентября, в этом году оно выпадает на понедельник.

Должны ли дети ходить на летнюю отработку в школу, читайте в отдельном материале.