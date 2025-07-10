Дарья Мороз поблагодарила челябинцев за теплый прием

Актриса открыла «Курчатов Фест»

Актриса театра и кино Дарья Мороз открыла третий «Курчатов Фест» в Челябинске. Актриса прочитала сказки из «Тысячи и одной ночи» под музыку из симфонии «Шехеразада» Римского-Корсакова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Она поделилась впечатлением от выступления в Челябинске.

«Потрясающие впечатления. Я вообще считаю, что работать на открытой площадке с оркестром, это, с одной стороны, задача очень сложная, потому что все-таки нет стен, отражающих звук, а мы работаем со звуком. Это большая сложность, но и большая радость, потому что как будто бы на открытом воздухе симфонические произведения звучат круче, лучше и как будто их воспринимают, ну не знаю, совсем иначе, чем в стенах даже самого лучшего концертного зала», — сказала она.

Актриса также поделилась, какая она — ее Шахерезада:

«Это квинтэссенция женской природы: мощи, ласки, любви, темперамента, ума, страсти».





Это не первая совместная работа Дарьи Мороз с Иваном Рудиным, но определенно самая темпераментная и в то же время очень нежная, даже любовная, говорит актриса.

«И музыка! В этом спектакле она — главная. Этот мир Римского-Корсакова, это произведение для меня совершенно волшебное. Прямо тебя такой волной мощнейшей выносит в зал, и хочется, знаете, соответствовать, на этой волне как-то серфить по пространству зала».





И зрители эту волну энергии от Дарьи и Челябинского симфонического оркестра подхватили и вернули сторицей — аплодисментами.

«Такое количество народу! Так они слушали потрясающе! Я не впервые выступаю в Челябинске, бывала здесь в разных ипостасях, но сегодня было как-то по-особенному: запоминающееся выступление — потому что я увидела в зрителях невероятное внимание и к музыке, и к тексту. И такой теплый прием! Спасибо!», — сказала Дарья.