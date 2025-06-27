Дальнобойщикам устроили вкусный пит‑стоп на трассе в Челябинской области

Водителям рассказали о важности отдыха во время долгой дороги

Пит-стопом в спорте принято называть техническую остановку во время гонки для ремонта машин. Но на этот раз пит-стоп организовали для разгрузки водителей-дальнобойщиков, передает журналист ИА «Первое областное».

Акцию провели Госавтоинспекции двух регионов — Челябинской и Курганской областей, а также Упрдор «Южный Урал».

ГАИ останавливала дальнобойщиков на автодороге Р‑254 «Иртыш» в Красноармейском районе Челябинской области. Водителям раздавали памятки о важности отдыха, а также их поили чаем с пирожками.

Владимир Пашков — дальнобойщик. В дороге уже три дня. Он ведет грузовую машину из Москвы до Ханты-Мансийска. Говорит, что здоровьем рисковать не привык и на трассе постоянно делает технические остановки.

«Первую остановку мы советуем делать через четыре часа после отправки в путь. Перерыв должен составлять не меньше 15 минут. А потом желательно делать перерыв каждые два часа — выходить из машины и разминаться. Также водитель должен следить за своим состоянием самостоятельно и, если нужно, делать дополнительные перерывы», — говорит заместитель начальника управления госавтоинспеции Курганской области Алексей Орлов.

В полиции говорят, что водителям нельзя изматывать себя в дороге, иначе это обернется трагедией.

«Каждый год мы регистрируем большое число происшествий, связанных с усталостью водителей в длительном пути. Каждое происшествие имеет широкий общественный резонанс, потому что в таких ДТП нередко погибают целые семьи и дети», — говорит начальник управления Госавтоинспекции Челябинской области Иван Путков.

Угоститься чаем и плюшками во время акции смогли не только водители большегрузов, но и те, кто ехал по трассе на легковушках и сделал остановку в пути.



Чтобы путешествия для автомобилистов были еще более безопасными и приятными, и. о. заместителя начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев пообещал в ближайшие три года отремонтировать более сотни километров трассы «Иртыш».