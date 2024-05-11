Дачница рассказала, какие овощи можно садить в мае в открытый грунт

Такой способ экономит и силы, и время

В мае дачники начинают активно заниматься садоводством. Большинство выращивает рассаду, но, по словам дачницы с 30-летним стажем Елены Назаровой, это очень энергозатратный процесс. Жительница Тюмени поделилась, какие овощи можно высаживать в открытый грунт, тем самым сэкономив время и силы, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня».

Одна из самых неприхотливых культур — зеленый лук. По словам дачницы, к его посадке нужно приступать, когда земля прогреется до 11-13 градусов тепла. Для зеленого лука не нужны обилие пространства и глубокие борозды. А хороший урожай получится, если посадочный материал разместить вплотную друг к другу.

Еще один вариант — бобовые культуры. Они спокойно перенесут кратковременное похолодание даже до нуля градусов, а значит, высаживать их можно уже сейчас.

«При посеве бобовых бороздки необходимо разместить на расстоянии не менее полуметра. Бобы нужно сажать на глубину 7-9 сантиметров, размещая семена с интервалом в 10 сантиметров. Тут все просто: чем теплее на улице, тем, соответственно, быстрее бобовые потянутся к солнышку и вылезут наружу»,— рассказала Елена Назарова.

При температуре воздуха около +10...+15 градусов можно высаживать свеклу и морковь. Для свеклы на грядке нужно сделать бороздки глубиной 5 сантиметров и посадить семена на расстоянии не менее 30 сантиметров друг от друга. Семена моркови закладывают на глубину около трех сантиметров и поштучно. Расстояние между ними должно быть не менее полутора сантиметров. Дачница рекомендует тщательно полить грядку, если в ход идут семена на ленточке или гранулированные.

В открытый грунт можно посадить и капусту. По словам Елены Назаровой, для ее прорастания земля должна прогреться минимум до +9 градусов, а воздух — до +15 градусов. В каждую лунку следует положить по 2-3 семянышка, а потом засыпать их почвой и хорошо увлажнить.

«Капусте необходимы подкормки. Я рекомендую каждые две недели поливать капусту под корень раствором, который включает в себя 1 литр травяного настоя с добавлением настоя золы: 250-300 граммов древесной золы разведите в 10 литрах теплой воды. Для внекорневой подкормки разведите в 5 литрах воды 1 столовую ложку суперфосфата, 1 столовую ложку калимагнезии, 1,5 чайной ложки борной кислоты и 1 таблетку микроудобрения, растворенного в воде»,— рекомендует дачница.

Если же вдруг наступили продолжительные заморозки, без подкормки не обойтись. Елена Назарова рекомендует опрыскивать овощи фосфорно-калийными удобрениями, а также укутывать их пленкой.