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/ Сбросившая 105 килограммов жительница Златоуста готова стать коучем для худеющих

Сбросившая 105 килограммов жительница Златоуста готова стать коучем для худеющих

Девушка за три года обрела почти идеальную форму.
сегодня в 12:26
  |  Общество

Жительница Златоуста Александра Осипова стала известна на всю Россию, похудев на 105 килограммов. Ее пример вдохновил многих пышных дам расстаться с лишним весом. Как рассказала Александра, она не против помочь другим. Советы девушка дает в своем профиле в «Инстаграм», а в будущем хочет стать фитнес-тренером и коучем по питанию и мотивации.

Моя цель — помощь людям, которым тоже нужно сбросить вес. Подталкивать их к тому, что ничего невозможного нет. Единственное, что тормозит — лень. Нет слов «не хочу, не могу». Есть «надо». Надо — будешь стены лбом пробивать. — рассказала сайту «Первый областной» Александра Осипова.

Девушка задалась целью похудеть в 2015 году. Тогда Александра весила 162 килограмма. Первые 10 килограммов ушли легко, стоило только сократить потребление газировки и сладостей. А затем потребовалось составление ПП-меню, кардио и силовые тренировки с тренером. В итоге за 3 года Александра достигла цифры в 63 килограмма на весах. Худеть девушка больше не хочет. Но, как признается сама, еще есть к чему стремиться.

Сейчас я на поддержании веса, после операции буду работать над наращиванием мышц. Мне нужна операция сейчас, чтобы отрезать лишнюю кожу. Пока только на животе, так как процедура дорогостоящая. Лишней кожи очень сильно стесняюсь, она меня напрягает. Сейчас же, находясь в своем весе, я вижу, как формируется мышечная масса и перестраивается тело. Так что сейчас результат — не только вес, но и форма. — продолжила Александра.

Как признается девушка, раньше мотивацией был страх. Она боялась однажды стать героиней новостного сюжета как «самая толстая девочка Челябинской области». Сегодня же своей жизни без спорта Александра уже не представляет. Тренировки проходят 5 раз в неделю. В один из дней Александре даже можно угостить себя чем-нибудь вкусным — но только с утра, чтобы согнать прибавившиеся граммы за день.

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