Социологическое агентство «Вебер» и «Союзмультфильм» изучили методы воспитания, которые практикую современные родители. Результатами исследования делится ЦУР Челябинской области.
Оказалось, что 43 процента родителей склонны к гиперопеке. В этом признались 55% мам и только 36% отцов.
За режимом дня своих детей следят 53% родителей, но большинство из них позволяют его нарушить. Например, 65% родителей разрешают своим несовершеннолетним детям использовать гаджеты и смотреть мультфильмы во время еды. Кстати, самыми популярными устройствами у детей остаются телефон (90%), планшет (30%) и умные часы (18%).
Каждый второй родитель (55%) включал ребенку мультфильм, чтобы тот не отвлекал. 75% родителей контролируют использование гаджетов детьми. Большинство (45%) проверяют, что ребенок смотрит или делает на планшете или телефоне. 44% ограничивают время использования, а 26% ограничивают доступ к отдельным сайтам.
Половина участников опроса считают, что учить ребенка высказывать собственное мнение важно в любом возрасте. И чуть менее половины родителей дали определение воспитанного ребенка как ребенка, который не кричит и не устраивает истерики без повода.