Чуть менее половины родителей в РФ склонны к гиперопеке

В этом признались сами мамы и папы

Социологическое агентство «Вебер» и «Союзмультфильм» изучили методы воспитания, которые практикую современные родители. Результатами исследования делится ЦУР Челябинской области.

Оказалось, что 43 процента родителей склонны к гиперопеке. В этом признались 55% мам и только 36% отцов.

За режимом дня своих детей следят 53% родителей, но большинство из них позволяют его нарушить. Например, 65% родителей разрешают своим несовершеннолетним детям использовать гаджеты и смотреть мультфильмы во время еды. Кстати, самыми популярными устройствами у детей остаются телефон (90%), планшет (30%) и умные часы (18%).

Каждый второй родитель (55%) включал ребенку мультфильм, чтобы тот не отвлекал. 75% родителей контролируют использование гаджетов детьми. Большинство (45%) проверяют, что ребенок смотрит или делает на планшете или телефоне. 44% ограничивают время использования, а 26% ограничивают доступ к отдельным сайтам.

Половина участников опроса считают, что учить ребенка высказывать собственное мнение важно в любом возрасте. И чуть менее половины родителей дали определение воспитанного ребенка как ребенка, который не кричит и не устраивает истерики без повода.