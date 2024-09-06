Чуть больше тысячи южноуральцев оплатили маткапиталом образование детей

Деньги можно потратить даже на общежитие

Жители Челябинской области не упускают возможности оплатить маткапиталом образование своих детей. С начала 2024 года это сделали 1132 семьи. Общая сумма перечислений превысила 51 млн рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Маткапитал можно направить на оплату обучения в вузах, ссузах и техникумах, а также на оплату содержания ребенка в детском саду или другом дошкольном учреждении. Маткапиталом также можно оплатить проживание ребенка в общежитии на период его обучения», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Деньги можно потратить на обучение любого ребенка, если ему еще не исполнилось 25 лет.

Оплатить детский сад и обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, а программы основного и дополнительного образования — когда ребенку исполнится три года. При этом организация должна иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Заявление можно направить через «Госуслуги».

С этого года молодым родителям в Челябинской области начнут выплачивать студенческий капитал в размере одного миллиона рублей.

