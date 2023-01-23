Чугуноплавильный завод в Сатке проверят на выбросы

Росприроднадзор просит прокуратуру согласовать внеплановую инспекцию

Уральский Росприроднадзор зафиксировал повышенный уровень загрязнения воздуха в зоне влияния Саткинского чугуноплавильного завода (АО «СЧПЗ»), сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 20 января, в пресс-службе ведомства. Ранее горожане жаловались, что из труб предприятия по несколько раз в день идет бурый дым, который в виде пыли садится на одежду и кожу. Материалы проверки направят в прокуратуру.

О регулярных выбросах на СЧПЗ сообщили нашему информагентству читатели. По их словам, выбросы ежедневные, в разное время суток по несколько раз, бурого цвета и с неприятным запахом.

Корреспондент ИА «Первое областное» обратился за комментарием в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Там сообщили, что в связи с поступающими жалобами сотрудники управления совместно с передвижной лабораторией Центра лабораторного анализа и технических измерений брали пробы атмосферного воздуха на контрольных точках и в зоне влияния крупных предприятий Сатки, в том числе АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

Во взятых пробах были зафиксированы превышения максимально разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ.

«Управлением подготовлен пакет документов для направления информации в прокуратуру Челябинской области для принятия решения о проведении (согласовании) внеплановой выездной проверки в отношении хозяйствующих субъектов, в том числе АО „Саткинский чугуноплавильный завод“», — пояснили в Росприроднадзоре.

В пресс-службе СЧПЗ на просьбу корреспондента ИА «Первое областное» прокомментировать ситуацию ответили, что для этого необходимо определить, по каким параметрам и веществам были выявлены превышения, и выяснить, действительно ли вещества с превышениями присутствуют в выбросах завода. На предприятии также указали, что АО «СЧПЗ» — не единственное предприятие, работающее на производственной площадке. Кроме того, поблизости располагаются частные дома с печным отоплением и автодороги.

Ранее ИА «Первое областное» писало о предостережении, которое выдало министерство экологии Челябинской области заводу «Уральские ферросплавы» в Миассе за цветной дым из труб.