Чудотворная икона Божией Матери хранится в храме под Челябинском

Историю ее удивительного обретения рассказали в епархии

В селе Медведево Чебаркульского района в храме Трех святителей Московских хранится Тихвинская икона Божией Матери. Она не только творит чудеса, но и обретена была чудесным образом. Подробнее рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Чудотворная икона хранилась в храме Трех святителей с начала его основания — с 1893 года. В годы гонений на православие храм закрыли, а образ богоматери спрятали в одном из домов.

В начале 2000-х храм восстановили. Примерно в это же время священник Александр Щапин с прихожанами навестил жительницу Медведево Ольгу Бедину. В ее доме случайным образом и обнаружилась чудотворная икона:

«Один из присутствующих прихожан Анатолий Мешков неожиданно увидел за печкой образ. О нем даже сама хозяйка не знала. Икона была настолько темной, что не видно изображения»,— рассказали в епархии.

Полотно пробовали очистить, но не вышло — краска отставала. Тогда было принято решение вернуть ее в храм в том виде, в каком она есть. Но там произошло чудо: буквально за пять месяцев икона обновилась, на полотне проступили два лика.

Сейчас чудотворной иконе могут помолиться все желающие. Считается, что она исцеляет больных и помогает роженицам.