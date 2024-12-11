Что ждет в новом году систему ЖКХ Челябинской области

Реконструируют очистные сооружения в нескольких городах, построят новые котельные, заменят 483 километра коммунальных сетей

На прямую линию губернатора поступил вопрос о замене труб канализации на улице Агалакова, 41 — участок между домом и дорогой.

Алексей Текслер поручил министерству инфраструктуры и администрации города разобраться в проблеме по этому адресу.

«В целом хотел бы сказать, что для нас сегодня вопросы ЖКХ — это безусловный приоритет», — напомнил губернатор.

Для решения вопросов ЖКХ принято решение создать отдельное министерство. Разработана масштабная программа комплексной модернизации инфраструктуры в Челябинской области. Программа утверждена до 2030 года, на ее реализацию запланировано около 100 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей направят на улучшение ситуации в ЖКХ уже в следующем году. В 2025 году планируют заменить 483 километра сетей тепло-, водоснабжения и канализования.

Ожидается модернизация крупных площадных объектов. Это очистные сооружения Челябинска, Магнитогорска, Копейска. В эту же программу входит и строительство новых котельных, в частности, например, в Чебаркульском военном городке.

«Я лично веду работу с Федеральным министерством строительства инфраструктуры по выделению дополнительных средств для Челябинской области, исходя из проблематики, которая у нас есть», — сказал губернатор.