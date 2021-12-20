Что запускает стремительное старение организма

Если хотите удержать молодость, откажитесь от этих привычек

Нынешний век можно назвать веком молодости и красоты, ведь способов сохранить внешнюю привлекательность сегодня существует масса, а самое главное, что основные методы доступны каждому человеку. Дерматологи определили наиболее негативные факторы воздействия на организм, которые стремительно состаривают кожные покровы.

«Особенно изнашивающими кожу составляющими считаются курение, алкоголь и дефицит сна», — отмечают специалисты.

От сигаретного дыма утолщаются и деформируются эластичные волокна кожи, снижается ее кровоснабжение, от чего она приобретает сероватый цвет.

Алкогольные напитки разрушают волокна коллагена, от этого уменьшается упругость покровов, активируются воспалительные процессы при имеющихся хронических кожных патологиях.

Если же вы будете мало спать, случится блокировка путей, восстанавливающих кожные повреждения, полученные днем. При недосыпе снижается и уровень мелатонина, а этот гормон способен влиять на то, каким будет ваше утреннее отражение в зеркале.