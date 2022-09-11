Что запрещено делать в день Ивана Постного

И при чем тут Иоанн Предтечи

Сегодня, 11 сентября, православные христиане вспоминают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В народе этот праздник называют Иван Постный. Подробнее о его истории, традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Согласно Евангелию, Иоанн Предтечи, крестивший Христа, нередко в своих проповедях обличал беззаконие и безбожность царя Ирода, который взял себе в жены супругу своего живого брата. По закону Моисея это было нарушением заповеди о запрете прелюбодеяния. Ирод понимал, что такие проповеди расшатывают его власть, но ничего не мог сделать, опасаясь народных волнений.

В один из дней, когда у Ирода был день рождения, дочь его супруги исполнила танец, за который царь пообещал ей все, что она захочет. Девушка, посоветовавшись с матерью, пожелала голову Иоанна Крестителя на блюде. Царь свое слово сдержал, и в тот жен день пророк был обезглавлен.

Запреты

Почитая мученическую смерть Иоанна или Ивана Предтечи, наши предки соблюдали строгий пост и не употребляли в пищу любые красные продукты, которые напоминали цвет крови — томаты, борщ, арбузы.

Нельзя в этот день есть жирную пищу. Молочные, мясные и рыбные блюда также под запретом.

Запрещено употреблять в пищу круглые плоды, а также печь круглый хлеб, блины, лепешки, оладьи, так как они напоминают голову.

В этот день запрещается веселиться, петь, танцевать, иначе, как считали наши предки, за это человек будет наказан болезнями, горестями и неприятностями.

Также в день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя мыть голову детям, не достигшим года. Считалось, что тогда у малышей будет короткая память и плохая усидчивость.

В этот день не следует брать в руки ножи, косы и другое режущее оружие. Еду лучше измельчать руками. Также нельзя шить и вязать.

Что принято делать на Ивана Постного

На Руси считали, что именно в этот день начинается настоящая осень. Крестьяне собирали с огородов репу, а знахари отправлялись в поля за корнями лекарственных растений. Считалось, что именно сегодня они набираются лечебной силы.

Вечером устраивали праздничный ужин, однако он был скромным и состоял преимущественно из репы. Принято было приглашать на такой ужин нищих странников.

Также в этот день верующие, страдающие головными болями, ходят в церковь и просят Иоанна Предтечи избавить от недуга.

Приметы