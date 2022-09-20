Что запрещено делать на Луков день

В этот праздник принято готовить блюда из лука и почитать святых

Сегодня, 20 сентября, по народно-христианскому календарю отмечают Луков день. В этот праздник вспоминают святого Луку Каппадокийского, который ревностно проповедовал учение о Христе и возглавлял монастырь Глубокие Реки, а также апостола Луку, одного из учеников Спасителя. А еще готовят разные блюда из лука. Подробнее о празднике, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Луков день отмечали еще в дохристианские времена. В древности верили, что лук не только делает человека храбрым, но и противостоит нечистым силам. Постепенно различные языческие обряды сплелись с праздниками, посвященными основоположникам христианской веры. На Руси начали почитать святых, но и не забывали о традициях древнего народного праздника.

Традиции

С 20 сентября на Руси начиналась уборка луковых грядок. Собирали урожай на протяжении недели. До того, пока весь лук не будет полностью собран, нельзя было есть его и сжигать луковую шелуху, иначе, как верили наши предки, весь лук сопреет.

Во время эпидемий лук развешивали по комнатам, веря, что он защищает от всякой заразы и очищает воздух.

Для того чтобы защитить свою семью от нечистых сил, женщины высаживали лук в горшки и расставляли их в спальнях, чтобы по ночам не мучали кошмары. Также они изготавливали из лука обереги и проводили с ними разные обряды и ритуалы.

На стол на Луков день было принято подавать разные блюда с луком.

Запреты на Луков день

Сегодня родителям нельзя дарить своим детям кукол или пупсов. В древние времена верили, что такая игрушка обречет ребенка на бесплодие, которое никто не сможет вылечить.

На Луков день запрещено вспоминать покойных родственников. Считается, что это может привести к бедам — бедности, голоду, проблемам со здоровьем.

Не следует сегодня ставить на стол или стул обувь, иначе кто-то из членов семьи погибнет или наложит на себя руки.

Нельзя на Луков день хвалиться своим здоровьем, удачливостью, богатством, иначе можно лишиться этого.

20 сентября нельзя женщинам входить в дом последними. Считается, что из-за этого могут случиться разные неприятности — от проблем со здоровьем до ссор и измен.

А еще на Луков день нельзя принимать подарки от незнакомых людей, так как это чревато сплетнями и обвинениями в адрес обладателя подарка.

Народные приметы