Что запрещено делать 6 апреля, в Артемонов день

Наши предки готовились к одному из важных церковных праздников — Благовещенью

Сегодня, 6 апреля, по народному календарю отмечают Артемонов день. Наши предки вспоминали святителя Артемия, который проповедовал о Христе в I—II веках нашей эры, проводили обряды для изгнания из домов нечисти и готовились к Благовещенью. Подробнее о празднике, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Традиции праздника

В этот день было принято жечь костры во дворах и обходить свои избы кругами. На Руси верили, что это поможет очистить жилище от нечистой силы. А еще наши предки разводили огонь вдоль дорог, чтобы путники могли найти дорогу к церкви.

На Артемона ближе к вечеру верующие начинали готовиться к Благовещенью. Поскольку в этот праздник не рекомендуется заниматься какими-либо делами, наши предки старались сделать все необходимое 6 апреля. Вечером верующие отправлялись в церкви, где освящали семена для посадки.

Запреты

Сегодня не следует думать о плохом, иначе все надуманное исполнится.

Нельзя на Артемона пропускать ужин. В этот день за вечерней трапезой необходимо вспомнить умерших родственников и попросить у них защиты. Если пропустить ужин, то можно накликать беду.

Походов в гости сегодня лучше избегать, чтобы не потерять свое благополучие.

Народные приметы