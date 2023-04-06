Сегодня, 6 апреля, по народному календарю отмечают Артемонов день. Наши предки вспоминали святителя Артемия, который проповедовал о Христе в I—II веках нашей эры, проводили обряды для изгнания из домов нечисти и готовились к Благовещенью. Подробнее о празднике, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».
Традиции праздника
В этот день было принято жечь костры во дворах и обходить свои избы кругами. На Руси верили, что это поможет очистить жилище от нечистой силы. А еще наши предки разводили огонь вдоль дорог, чтобы путники могли найти дорогу к церкви.
На Артемона ближе к вечеру верующие начинали готовиться к Благовещенью. Поскольку в этот праздник не рекомендуется заниматься какими-либо делами, наши предки старались сделать все необходимое 6 апреля. Вечером верующие отправлялись в церкви, где освящали семена для посадки.
Запреты
Сегодня не следует думать о плохом, иначе все надуманное исполнится.
Нельзя на Артемона пропускать ужин. В этот день за вечерней трапезой необходимо вспомнить умерших родственников и попросить у них защиты. Если пропустить ужин, то можно накликать беду.
Походов в гости сегодня лучше избегать, чтобы не потерять свое благополучие.
Народные приметы
- Пошел дождь — к хорошему урожаю зерновых культур.
- На Артемона мороз — уродится овес.
- Жаркий день — впереди ожидаются заморозки.
- Снег не полностью растаял — значит, пролежит еще долго.