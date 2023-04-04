Что запрещено делать 4 апреля, на Василия Теплого

В этот день хозяйки баловали домочадцев вкусной выпечкой

Сегодня, 4 апреля, православные христиане вспоминают святого мученика Василия Анкирского. На Руси этот день называли Василием Теплым. Наши предки старались не делать сегодня несколько дел одновременно и гадали о том, каким будет урожай, по солнцу. Подробнее о традициях и запретах народного праздника — в материале ИА «Первое областное».

Традиции праздника

На Руси к 4 апреля уже устанавливалась теплая погода. Бежали ручьи, с крыш падала капель. У крестьян была традиция: прежде чем начинать строить новый сарай или хлев, нужно посмотреть, куда стекает вода. Иначе постройка на мокром месте долго не простоит.

С приходом тепла наши предки пересматривали свою обувь. Старую выбрасывали, причем обязательно выносили из дома вперед носами, чтобы старые проблемы не вернулись, а новую приводили в порядок.

А еще у наших предков была традиция печь калачики, символизирующие солнце. Хозяйки с утра замешивали тесто, формировали из них калачики, щедро посыпали изюмом и, смазав взбитым яйцом, отправляли в печь. С них наши предки и начинали завтрак.

Запреты

На Василия старались не делать несколько дел одновременно, так как верили, что ни одно из них толком не выйдет. Хозяйкам рекомендуется не готовить несколько блюд одновременно.

Нельзя 4 апреля выносить мусор, в противном случае можно навлечь на семью большую беду.

Не стоит сегодня сушить вещи на улице: по поверьям, в них залезет нечисть и начнет чудить, когда постиранное занесут домой. А еще не рекомендуется шить или вязать — нитки будут путаться и завязываться в узелки.

Кроме того, по поверьям, на Василия не следует есть хлеб, начиная с горбушки, иначе глава семьи может серьезно заболеть.

Народные приметы