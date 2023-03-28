Что запрещено делать 28 марта, в Александров день

Народный праздник связан с лесом

Сегодня, 28 марта, православные христиане отмечают Александров день, вспоминая святого мученика. В народе этот праздник называют Лесное ухожденье. С чем связано название праздника, а также его традиции и запреты — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

В III веке нашей эры в Сиде жил иерей Александр. Он был верен своей религии и не поддавался на уговоры языческого деспотичного правителя Антонина поклониться его богам. Во время гонений на христиан Александра схватили и поместили в темницу, где жестоко пытали. Но он не отказался от своей веры, за что вскоре был обезглавлен.

Традиции народного праздника

На Руси Александров день называли Лесным ухожденьем, так как именно в этот день у наших предков была традиция благодарить лес его за дары — грибы, ягоды, травы и дичь. Также наши предки обращались к лесным духам и просили у них прощения за беспокойство.

Вот только в лес наши предки не заходили, так как считали, что 28 марта начинаются «волчьи свадьбы». Во-первых, существовала вероятность быть растерзанным дикими животными, а во-вторых, у некоторых славянских племен волки были тотемными животными и люди не решались беспокоить их. Кроме того, существовало поверье, что если в этот день отправиться на прогулку в лес, то можно повстречать недовольного лешего, который наведет беду, и человек либо попадет в капкан, либо поранится.

Запреты

В этот день нельзя засыпать на теплой подушке, иначе будет мучить бессонница. Если вы что-то делали лежа в кровати, то перед сном подушку необходимо перевернуть холодной стороной.

Нельзя в этот день мыть или чесать голову, иначе можно навлечь на себя мелкие неприятности или разлуку с близкими. Кроме того, нельзя выбрасывать в мусорное ведро волосы с расчески — наши предки верили, что это приведет к облысению.

В Александров день не следует перебирать вещи в шкафу, иначе можно навлечь большие расходы и тоску. А еще запрещено делать спонтанные покупки — удача в финансовых делах отвернется.

Народные приметы