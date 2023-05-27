Что запрещено делать 27 мая, на Сидора Огуречника

И почему праздник называется именно так

Сегодня, 27 мая, православная церковь чтит память святого Исидора. В народе этот праздник называют Днем Сидора Огуречника. Почему празднику дали такое название, каковы его запреты, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».

Название праздника

На Руси считали, что к 27 мая северный ветер — Сивер — уходил до следующей зимы, и тепло окончательно наступало. Зная, что заморозков больше не будет, наши предки принимались высаживать рассаду огурцов. Считалось, что высаженные в этот день огурцы вырастут вкусными и отлично подойдут для засолки. В честь этого овоща и дали название празднику.

Запреты

Для того, чтобы огурцы получились вкусными, высаживать их нужно было кому-то одному, так как существовало поверье, что если высадить их в четыре руки, то они пропадут.

Нельзя в этот день ходить в одной и той же одежде, иначе нечистая сила будет мешать осуществить все задуманное.

Нельзя входить в дом, споткнувшись у входной двери, иначе можно поссориться с близким человеком. Если же человек все-таки споткнулся, нужно трижды перешагнуть с ноги на ногу и только тогда входить в дом.

А еще продавцам фруктов и овощей не следует ругаться с покупателями, иначе у них не будет выручки.

Народные приметы