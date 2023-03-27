Что запрещено делать 27 марта, на Федора‑скотника

Рассказываем, какие поверья существовали на Руси

Сегодня, 27 марта, по народному календарю отмечают Венедиктов день, или Федора-скотника. На Руси было принято выводить скотину во двор и приводить ее в порядок. Подробнее о традициях и запретах праздника — в материале ИА «Первое областное».

Традиции

Поскольку в эти дни у многих животных начиналась линька, хозяева выводили их из хлевов и сараев и чистили. Приводя животных в порядок, наши предки благодарили их за подмогу, а также заговаривали от сглаза, беспокойства и болезней. Еще на животных вешали обереги.

Кроме того, 27 марта крестьяне приводили в порядок сараи и конюшни: чистили от грязи и навоза и стелили новую солому. Первыми запускали лошадей, а затем свиней. При этом читали молитвы.

Запреты

На Федора-скотника наши предки завешивали все зеркала, так как считали, что если в этот день посмотреться в зеркало, то скоро придет беда. Пожилые люди боялись увидеть в зеркале свою смерть.

Запрещена была работа со всеми острыми предметами, так как на Руси верили, что использование ножей, топоров и других предметов в этот день приведет к военным действиям.

Нельзя, чтобы на Федора пустовал холодильник, иначе все последующие 40 дней придется жить впроголодь.

А еще 27 марта не рекомендуется разговаривать на серьезные и «скользкие» темы, поскольку желаемого результата не будет.

Народные приметы