Сегодня, 27 марта, по народному календарю отмечают Венедиктов день, или Федора-скотника. На Руси было принято выводить скотину во двор и приводить ее в порядок. Подробнее о традициях и запретах праздника — в материале ИА «Первое областное».
Традиции
Поскольку в эти дни у многих животных начиналась линька, хозяева выводили их из хлевов и сараев и чистили. Приводя животных в порядок, наши предки благодарили их за подмогу, а также заговаривали от сглаза, беспокойства и болезней. Еще на животных вешали обереги.
Кроме того, 27 марта крестьяне приводили в порядок сараи и конюшни: чистили от грязи и навоза и стелили новую солому. Первыми запускали лошадей, а затем свиней. При этом читали молитвы.
Запреты
На Федора-скотника наши предки завешивали все зеркала, так как считали, что если в этот день посмотреться в зеркало, то скоро придет беда. Пожилые люди боялись увидеть в зеркале свою смерть.
Запрещена была работа со всеми острыми предметами, так как на Руси верили, что использование ножей, топоров и других предметов в этот день приведет к военным действиям.
Нельзя, чтобы на Федора пустовал холодильник, иначе все последующие 40 дней придется жить впроголодь.
А еще 27 марта не рекомендуется разговаривать на серьезные и «скользкие» темы, поскольку желаемого результата не будет.
Народные приметы
- На Федора воробьи купаются — к теплу.
- День выдался морозным — всю следующую неделю будет холодно.
- Заря уходит к югу — к хорошей погоде.
- Ветер резко усилился к вечеру — будет буря.
- 27 марта прогремел гром — лето будет теплым и урожайным.