Что запрещено делать 2 апреля, на Фотинью Колодезницу

И откуда праздник берет свое начало

Сегодня, 2 апреля, православные христиане вспоминают Фотину Самаряныну — ту самую женщину, у которой, по преданиям, Иисус Христос попросил воды из колодца. В народе этот день называли Фотиньей Колодезницей и считали, что вода в колодцах 2 апреля обладает особыми свойствами. Традиции этого праздника и запреты, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

По преданиям, находясь в Самарии, Иисус Христос попросил воды у женщины, которая набирала ее из колодца. Женщина узнала Мессию и побежала рассказывать о встрече всем горожанам. Впоследствии женщина стала христианкой, а в 66 году нашей эры ее вместе с сестрами и сыновьями бросили в колодец умирать за свою веру. Так Фотина приняла мученическую смерть.

Традиции народного праздника

Наши предки считали, что в этот день вода в колодцах приобретает целительные свойства. Для того, чтобы избавиться от болезней, они умывались этой водой.

Также на Фотинью было принято писать на листочке молитву, завязывать ее в ветошь и вешать на шею больного, чтобы он носил ее три или девять дней. По истечении этого срока нужно было сжечь записку на свече, а пепел съесть.

А еще 2 апреля славили лен, из которого были сделаны почти все ткани на Руси. С самого утра наши предки выносили на улицу красивые вещи из льна, а девушки водили хороводы с льняными полотенцами, привлекая хороших женихов.

Запреты

В этот день запрещено угощать гостей и путников свежей колодезной водой. Семье же, наоборот, необходимо пить такую воду для восстановления сил и здоровья.

Нельзя на Фотинью готовить еду на вчерашней воде. Считается, что она может забрать силы.

В этот день наши предки носили одежду только из льна. Они верили, что одежда именно из этой ткани защитит от порчи и сглаза.

Нельзя на Фотинью резать курицу для приготовления первых блюд, иначе того, кто съест такое блюдо, будут мучить боли.

А еще 2 апреля нельзя пересчитывать деньги или продуктовые запасы, иначе в семье наступят безденежье и голод.

Народные приметы